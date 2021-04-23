Самара, , 13:35 — REGNUM Причины массовой гибели рыбы в озере Рулевое устанавливают в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 22 апреля специалисты этого управления отобрали пробы воды в озере Рулевое, в котором была зафиксирована массовая гибель рыбы. Они сделали анализ на содержание семи показателей: нефтепродуктов, азота аммонийного, химическое потребление кислорода, азота нитритного, растворенного кислорода, сероводорода и сульфидов, водородный показатель (рН).

В результате они выявили повышенное содержание азота аммонийного на уровне 2,1 ПДК и ХПК — 3,2 ПДК. При этом на момент обследования содержание растворенного кислорода было в пределах нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году планируют начать строительство восьми объектов водоочистки.