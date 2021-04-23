Лондон, 23 апреля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Британская компания MINI (принадлежит концерну BMW) представила официальные снимки обновлённой модели JCW (John Cooper Works) в кузове хэтчбек и кабриолет. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба MINI Модель MINI JCW (John Cooper Works) в кузове кабриолет

Внешний вид новинки выделяется модернизированным диффузором на корме и легкосплавными колёсными дисками размером 17 дюймов. За дополнительную плату можно будет приобрести 18-дюймовые диски.

В движение JCW приводит двухлитровый четырёхцилиндровый турбированный мотор производительностью 228 «лошадей» (320 Нм), который агрегатируется с шестискоростной механической коробкой передач либо с восьмипозиционной автоматической трансмиссией.

Хэтчбек с «механикой» разгоняется с места до «сотни» за 6,3 секунды, а версия с «автоматом» — за 6,1 секунды.

Ранее компания MINI представила спецверсию трёхдверного хэтчбека Cooper Piccadilly. Покупателям будет предложены две версии окраски модели — British Racing Green IV и Solaris Orange. Внутри машина обита тканью Carbon Black. Также автопроизводитель укомплектовал автомобиль спортивным рулём, обтянутым кожей.

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