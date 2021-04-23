Нур-Султан, 23 апреля 2021, 13:32 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 823 498 человек, сообщили 23 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Второй компонент вакцины получили 132 603 человека. В Алма-Ате прививку поставили 162 635 человек, Алма-Атинской области — 111 831, Нур-Султане — 78 174, Карагандинской области — 76 069, Чимкенте — 73 815.
Напомним, массовая вакцинация населения Казахстана началась 1 февраля 2020 года. В республике используют российскую вакцину «Спутник V». 22 апреля в регионы Казахстана отгрузили первую партию казахстанской вакцины QazVac.
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