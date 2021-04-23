Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Свердловский областной суд приговорил Александра П. к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за поджог дома в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчину признали виновным в поджоге дома на улице Омской, где в пожаре погибли восемь человек. Также гражданин поджёг дом на улице Шефской, где по итогам возгорания было повреждено и уничтожено имущество жильцов. Преступления были совершены в пьяном виде, полагают в следствии.

Александр П. обвинялся по п.п."а»,"е»,"и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Решение о пожизненном заключении приняли «с учетом ранее вынесенного коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта, и единогласного решения присяжных заседателей о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения», уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, преступления были совершены весной 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге признали виновным обвиняемого в поджоге дома с людьми