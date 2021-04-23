Джакарта, , 13:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на саммите лидеров по климату, подняв три темы, связанные с проблемой изменения климата, сообщает Antara.

Президент подчеркнул, что Индонезия очень серьезно относится к борьбе с изменением климата, и призвал мир к конкретным действиям.

Джоко Видодо предлагает лидерам продвигать «зеленое» развитие во имя лучшего мира.

Индонезия также приветствует проведение 26-й рамочной конвенции об изменении климата в Великобритании для достижения достигнутых и сбалансированных результатов. Государство приветствует поставленную странами цель по достижению «нулевых выбросов» к 2050 году.

Индонезия уделяет приоритетное внимание пилотному проекту «нулевой выброс», в частности, за счет строительства «зеленого» индустриального парка на площади 12 500 гектаров на Калимантане.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипродемонстрировал достижения страны в борьбе с лесными пожарами на саммите лидеров по изменению климата.

Подробнее в материале: Глава Индонезии рассказал о борьбе с лесными пожарами на саммите по климату