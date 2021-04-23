Челябинск, , 13:26 — REGNUM В Челябинской области 44-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела по факту организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Подозреваемый был «районным надзирателем» в структуре религиозной организации. Он вёл надзор за деятельностью собраний местных религиозных организаций и в сентябре 2017-го по март 2019 года предпринимал активные действия по продолжению деятельности запрещённой организации.

Сотрудники полиции пресекли его деятельность. Сейчас решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании меры пресечения.