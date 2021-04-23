Томск, , 13:26 — REGNUM В Лагерном саду Томска 23 апреля губернатор области Сергей Жвачкин открыл стелы по случаю присвоения Томску почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Томск — город трудовой доблести Tomsk.gov.ru

Две стелы расположены у входа в мемориал боевой и трудовой славы. На одной из них процитирован соответствующий указ президента РФ, на другой — отражён вклад томичей в Победу в Великой Отечественной войне.

По словам Жвачкина, во время войны на фронт ушли 130 тысяч томичей, половина не вернулась. В Томск эвакуировали более 30 заводов и научных коллективов. В городе в кратчайшие сроки открыли военные госпитали и развернули производства.

«Эти стелы — дань уважения подвигу тех, кто ковал Победу в тылу», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 2 июля 2020 года присвоил почётное звание «Город трудовой доблести» 20 городам России, в том числе Томску.

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