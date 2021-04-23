Москва, , 13:36 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева совместно с брендом Barbie выпустит свою коллекцию одежды. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 23 апреля.

https://www.instagram.com/p/COAO1K-AgaA/

Коллаборация блогера и компании-производителя кукол выпущена на базе бренда «ТВОЕ». «Я горжусь сотрудничеством: это первый проект Barbie в России и для меня честь делать этот первый шаг-вместе!» — пишет Ивлеева.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева планирует запуск продуктов питания под собственными брендами. Среди них будут чипсы под названием «Изи пизи», энергетический напиток «Чича бум» и шоколад, название которого пока не раскрывается.

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