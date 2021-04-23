Москва, , 13:33 — REGNUM Российское правительство продолжает работу по регулированию цен на основные продукты питания, такое регулирование должно быть исключительно рыночным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 23 апреля журналистам.

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Представитель Кремля прокомментировал сведения о том, что жителям России приходится экономить на базовых продовольственных товарах, например, на картофеле и яблоках. Его спросили, нужно ли рыночно сдерживать цены на эти и другие продукты питания.

«Исключительно рыночная регулировка цен — это то, о чем неоднократно уже говорил президент», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что правительство продолжает эту работу. Из-за пандемии коронавируса доходы населения упали во всех странах, эта проблема известна. Правительство стремится «выправить эту ситуацию», эту тему президент поднимал накануне в послании Федеральному собранию, напомнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в своём послании заявил о недопустимости принятия точечных директив в отношении цен. «Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет», — сказал он о проблеме с ценами на продовольствие.

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