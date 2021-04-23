Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Американский исполнитель в стиле рэп Shock G, который известен тем, что участвовал в хип-хоп-группе Digital Underground с рэпером Тупаком Шакуром (псевдоним — 2Pac), ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом 23 апреля сообщает портал TMZ со ссылкой на отца музыканта Эдварда Рэйкера.

Как рассказал отец рэпера, его сын был обнаружен мертвым 22 апреля в номере гостиницы в городе Тампа (штат Флорида) без признаков насильственной смерти.

Отметим, Shock G (настоящее имя — Грегори Джейкобс, также известен как Humpty Hump), является основателем и вокалистом хип-хоп группы Digital Underground (1987−2008) и исполнителем хита The Humpty Dance (1989) в ее составе. Также в этом коллективе начал свою карьеру другой известный американский рэпер — Тупак Шакур.