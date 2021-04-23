Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Соответствующее решение 23 апреля глава государства сделал на селекторном совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

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"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Соответствующий указ подпишу», — сказал Путин на просьбу Поповой объявить дни с 1 по 11 мая выходными.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 8840 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 744 961. На данный момент в стране 4 371 214 человек вылечились от нового заболевания, 9407 из которых — за прошедшие сутки.