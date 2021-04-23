Анатолий Кошкин, 23 апреля 2021, 16:24 — REGNUM С бывшим премьер-министром Японии, ныне директором института «Восточноазиатское сообщество» Юкио Хатоямой у меня добрые дружеские отношения. Ежегодно посещая Японию в «доковидный» период, неизменно встречались в его институте для откровенного обмена мнениями по вопросам текущей политики. Неоднократно записывали на его телестудии наши полуторачасовые диалоги, которые и сейчас доступны в японском интернете. Была издана книжка, в которую вошли и эти диалоги.
Хотя, унаследовав от матери всемирно известную компанию по производству автомобильных покрышек и других товаров «Бриджстоун», представленную и в нашей стране, Хатояма-сан является крупным капиталистом, для меня он настоящий демократ и убежденный борец за мирное и дружественное сожительство народов нашей планеты. А также противник вассальной зависимости своей страны от сюзерена — США, призывающий покончить с дальнейшим вовлечением Японии через «договор безопасности» в глобальную военную стратегию Вашингтона и Пентагона.
За это Хатояму невзлюбили японские правые и их СМИ. А когда японские избиратели в 2009 году, устав от непрерывного правления «партии денежного мешка» — либерал-демократов, большинством голосов привели к власти Демократическую партию во главе с Хатоямой и он стал премьер-министром страны, за самостоятельные идеи по изменению внутренней и внешней политики Японии его стали зло называть «инопланетянином».
Увидели в Хатояме опасность для своего безраздельного владычества в Японии и американцы, которые задались целью как можно скорее лишить его премьерского поста. И хотя, объявляя всего лишь через год после вступления в должность о своей добровольной отставке, Хатояма объяснил ее неспособностью выполнить предвыборное обещание добиться вывода с острова Окинава американской военной базы Футэнма, у многих политологов, включая и автора этих строк, сложилось убеждение, что Хатояму «ушли» подлинные хозяева Страны восходящего солнца. Янки увидели для себя опасность и в идее Хатоямы создать «Восточноазиатское сообщество» без доминирования в этом регионе США.
В последние дни имя Юкио Хатоямы вновь появилось на страницах российских СМИ. Это связано с его заявлением о необходимости для Японии признать Крым российским. Тогда, по его мнению, у Японии будет шанс «решить проблему» с южными Курилами в свою пользу. «Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России», — считает Хатояма.
Вместе с тем, понимая резонные опасения Москвы по поводу появления на Курилах американских военных баз в случае гипотетической передачи островов Японии, бывший премьер-министр отметил: «Россия переживает о том, что, если отдать Японии южные Курилы, американские войска разместят там военные базы». И призвал в связи с этим пересмотреть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.
Следует заметить, что предложение «разменять» признание Крыма российским на Курилы не новое. Оно появилось в головах японских журналистов и политологов уже вскоре после «возвращения Курил в родную гавань». Кстати, японское правительство ничего подобного не предлагало. Несколько лет назад Хатояма-сан спрашивал меня, возможен ли такой «размен». Естественно, мой ответ был отрицательным, ибо Крым и Курилы совершенно разные политические ипостаси, не имеющие никаких сопряжений, и, как говорится, торг здесь совершенно неуместен. Да к тому же США и коллективный Запад никогда не позволят Токио таких «вольностей». Достаточно ознакомиться с бранью японских пользователей в адрес Хатоямы за сделанное предположение.
В связи с идеей «размена», думаю, следовало бы напомнить читателям опыт 1875 года, когда японское правительство, по сути, обвело вокруг пальца царское правительство. Напомним, как это было.
25 апреля (7 мая) 1875 г. в Санкт-Петербурге состоялось подписание документа, который остался в истории под названием «Трактат, заключенный между Россией и Японией 25 апреля 1875 года, с дополнительной статьею, подписанной в Токио 10 (22) августа 1875 г.». По соглашению, права на владение всем островом Сахалин получала Россия, а все Курильские острова переходили во владение Японии. Японским судам предоставлялось право в течение десяти лет свободно посещать сахалинский порт Корсаков. За японскими рыбаками закреплялось право вести рыбную ловлю в Охотском море и у берегов Камчатки. За находившиеся на южной оконечности Сахалина японские постройки и другое имущество российская сторона обязалась выплатить компенсации. Таким образом, при заключении соглашения Япония получила четко зафиксированные экономические привилегии. Что касается российских интересов на Курилах, то они были утрачены без какого-либо возмещения.
Хотя договор 1875 г. японцы именуют «обменным», в действительности речь шла не об обмене одной территории на другую, а о сдаче Курил в обмен на формальное признание Японией российских прав на Сахалин, который и так фактически принадлежал России. Следует обратить особое внимание на тот факт, что Россия была вынуждена пожертвовать своей территорией — Курильскими островами, которая была официально, в том числе с точки зрения международного права, признана таковой по Трактату 1855 г., а «обмененные» японские права на Сахалин не имели никакого юридического оформления. Поэтому утверждения о том, что Петербургский договор 1875 г. «был по-настоящему равноправным договором», справедливы лишь для Японии. Россия же, как и в 1855 г., ради добрососедства с Японией вновь пошла на существенные территориальные уступки.
Японские авторы, признавая, что к моменту заключения соглашения Сахалин уже рассматривался как русский остров, тем не менее делают акцент на якобы состоявшийся добровольный обмен территориями. Они пишут:
Современные японские авторы сознательно именуют «Курильскими островами» лишь 18 островов, тщась «доказать», что южные острова Курильской гряды — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — по соглашению 1875 г. якобы выходили за рамки этого географического понятия. В связи с современными претензиями на эти острова со ссылкой на Трактат 1855 г. заслуживает внимания мнение о том, что «со времени Петербургского договора 1875 г., по которому Япония стала обладательницей всех Курильских островов, территориальные положения Симодского договора 1855 г. о первом пограничном размежевании между Россией и Японией утратили свое юридическое значение и превратились в один из сюжетов истории российско-японских отношений».
Как и продажа в 1867 г. американцам Аляски и Алеутских островов, уступка Японии всего Курильского архипелага была серьезной ошибкой царской дипломатии, нанесшей большой ущерб государственным интересам России на Тихом океане.
Поэтому, возвращаясь к «предложению» Хатоямы-сан, полагаю, следует вновь напомнить нашим японским друзьям и недругам об окончательном решении вопроса о принадлежности нашей стране всех Курильских островов, Крыма, Калининградской области и других суверенных территорий Российской Федерации, о которых всё еще помышляют некоторые сопредельные государства. И о четком заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что «мы ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации». А он обязывает гаранта Конституции РФ твердо и свято стоять на страже суверенитета и территориальной целостности нашей Родины.