Москва, 23 апреля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 апреля согласился сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

Мочальский Дмитрий Константинович. После демонстрации. Они видели Сталина. 1949 (фрагмент)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе государства с соответствующим предложением на совещании, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в России. Она рассказала о рисках распространения коронавируса.

«Получается в этом году, что три выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также, потом ещё три дня выходных. И, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам», — доложила Попова.

Она отметила, что жителям приходится дополнительно перемещаться и «обмениваться вирусной информацией» с большим количеством людей.

«Наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными», — сказала глава Роспотребнадзора

Президент ответил на предложение согласием.

«Если вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу», — заявил Путин.