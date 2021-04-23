Чойский район, Алтай, , 13:22 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай завершился процесс над 41-летним местным жителем, которого обвиняли в незаконном проникновении в жилище и изнасиловании престарелой женщины. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, поздно вечером 17 июля пьяный мужчина пришёл к дому местной жительницы выяснить отношения. Та ранее жаловалась судебным приставам из-за невыплат им алиментов на содержание ребёнка. Женщина отказалась открыть, однако злоумышленник всё же зашёл, повредив дверь.

Позже в ту же ночь он ворвался в дом к 60-летней односельчанке, которая проживала с супругом, являвшимся инвалидом по зрению и не способным самостоятельно передвигаться. Применяя силу, пьяный мужчина изнасиловал хозяйку дома.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в управлении.

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