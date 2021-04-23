Уфа, , 13:24 — REGNUM Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 24 апреля в республике ожидаются временами дожди и ветер до 17 метров в секунду. Столбик термометра ночью может опуститься до +1°С, а днем температура воздуха может подняться до +12°С.

При этом 25 апреля в республике ожидаются дожди, ночью и утром в отдельных районах — со снегом. Температура воздуха ночью может понизиться до 0 °C, а днем столбик термометра может подняться до +14°С.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий и находится в помещениях.