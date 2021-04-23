Таллин, , 13:18 — REGNUM Для большого числа политиков государств, появившихся на карте Европы после развала СССР, Россия превратилась в главный повод к повышению собственной значимостью за счет публичной русофобии или антироссийских заявлений. Об этом директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков сообщил sputnik-meedia.ee, комментируя ситуацию вокруг высылки Чехией российских дипломатов и призывов Чехии к остальным странам Евросоюза и НАТО «поддержать» ее.

Он не исключил, что ряд государств, в том числе Эстония, могут в своей антироссийской истерии даже переплюнуть Чехию. Это будет зависеть от конкретной внутриполитической ситуации в каждой из таких стран и от градуса русофобии в них.

«Я думаю, что Чехия в этом смысле показала нехороший пример, очень печальный пример, я бы даже сказал стыдный пример. Но я убежден, что найдутся желающие переплюнуть Чешскую Республику в этом движении», — отметил политолог.

Он напомнил, что ответ Москвы на любые недружественные шаги будет быстрым, симметричным или ассиметричным. «Россия не может ходить за всеми и убеждать их вести себя цивилизованно в рамках международного взаимодействия», — добавил он.

В МИД Эстонии не исключили высылки российских дипломатов из этой страны, вопрос прорабатывается ведомством, сообщил 22 апреля сотрудник министерства Лембит Уйбо. Свои действия в МИДе объяснили «солидарностью» с Чехией, которая накануне заявила о кардинальном сокращении числа сотрудников посольства РФ.

Подобные решения обсуждаются и в других странах ЕС и НАТО.