Калуга, , 13:41 — REGNUM В Калужской области 12 зубров выпустили на территорию Березичского лесничества национального парка «Угра». Половину из них привезли из зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника, остальных — из Окского заповедника. Около месяца животные будут находиться в вольере для передержки. Об этом 23 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Зубр на территории Березичского лесничества национального парка «Угра». Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По данным ведомства, национальный парк «Угра» с 2014 года принимает участие в программе по заселению зубра в России. Для этого хорошо подходят леса Березичского участкового лесничества. Именно сюда после передержки в вольере выпускают зубров, завезенных из питомников и особо охраняемых природных территорий России. В 2021 году единая Орловско-Калужско-Брянская популяция превысила 800 особей, около 400 из которых обитают на территории Калужской области. В итоге Среднерусская популяция зубра считается самой крупной не только в России, но и в мире.

«Зубр — единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления», — отметила заместитель калужского областного министра природных ресурсов и экологии Наталья Артамонова, которая поблагодарила сотрудников нацпарка Угра» за большую работу по сохранению природы калужского края.

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