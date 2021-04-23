Москва, , 13:17 — REGNUM Нефть марки Brent опускалась сегодня. 23 апреля, на утренних торгах в Европе в район отметки $65,40 за баррель, но быстро встретила на этих уровнях дополнительный спрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«После отскока до $65,80 в целом по итогам европейской и азиатской сессий рынок находится в небольшом плюсе, который пока не превышает 0.5%.

Цены к настоящему моменту восстановились примерно на доллар, после того как статистика по запасам заставила нефть отступить в середине недели из более высокого диапазона $67−68 за баррель.

Основных причин сползания цен в более низкий коридор на этой неделе две. Первая — данные от минэнерго США, которые показали неожиданно увеличение запасов сырой нефти в хранилищах на 594 тыс баррелей по сравнению с ожидавшимся по опросам очередным снижением запасов на величину порядка 3 млн баррелей.

Однако суммарная статистика всё же по-прежнему показывает, что с последней декады марта запасы уменьшились на 9,7 млн баррелей, поэтому образовавшаяся за зиму угроза нового затоваривания постепенно сходит на нет.

Разумеется, это является весомой среднесрочной поддержкой для нефтяного рынка, как и ограничивающие потенциал текущего предложения новости о простоях некоторых месторождениях в Ливии.

Переработка сырой нефти в бензин тоже увеличилась в апреле в общей сложности на 800 тыс. баррелей, на фоне запуска после долгого простоя из-за погоды НПЗ в Техасе, однако за последнюю неделю производство бензина вновь уменьшилось на 229 тыс. баррелей по сравнению с пиковыми мощностями середины месяца.

Исходя из всего комплекса указанных причин, на фоне среднесрочного умеренного позитива цены остаются волатильными.

Второй фактор, несколько осложняющий расклады — серьёзная вспышка заболеваемости коронавирусом в Индии, где суммарное число инфицированных за день вчера побило новый рекорд в 332 тыс. человек, что почти в 3,5 раза выше, чем было на осенней второй волне.

Количество связанных с коронавирусом смертельных случаев в Индии превысило 2250 человек по данным только за 22 апреля. Индия — третий по величине покупатель углеводородного сырья после США и Китая, и возможное затягивание локдаунов и замедление производств в этой огромной стране с населением более 1,4 млн человек.

Таким образом, некоторое облегчение локдаунов в Европе и перспектива снятия большинства ограничений с 4 июля в США, к сожалению, пока компенсируется не самыми лучшими новостями по динамике вируса из других частей света, и это, конечно, является фактором, который сильно тормозит дальнейшую перспективу подъёма нефтяного рынка», — считает эксперт.

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