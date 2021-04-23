Сеул, , 13:24 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 20 по 22 апреля среди 1003 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи вырос на 1%, до 31%.

Не одобряют деятельность главы государства 60% респондентов, что на 2% меньше, чем неделю назад.

Среди причин негативной оценки респонденты назвали: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия по решению проблем на рынке труда, односторонность политики.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 1%, до 32, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, сократился на 2%, до 28%. Уровень поддержки партии Справедливости составил 5%, Народной партии — 4%, Открытой демократической партии — 2%.