Казань, , 13:17 — REGNUM Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба турнира.

Ранее 34-летний американский игрок был включен в символическую сборную Еврокубка. Он сыграл в 20 матчах турнира, в которых набрал в среднем 17,1 очка и сделал 3,6 передачи за игру.

Смит выступает за казанский клуб с 2017 года.

В финале Еврокубка УНИКС встретится с «Монако». Серия пройдёт до двух побед. Первые два матча состоятся 27 и 30 апреля, а третий в случае необходимости — 2 мая.