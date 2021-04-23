Кемерово, , 13:17 — REGNUM В Кемеровской области установлен среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. Соответствующее постановление опубликовано на сайте электронного бюллетеня правительства региона.

«Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Кузбасса за 2020 год в сумме 35 151,87 рубля для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства», — говорится в документе.

Уточняется, что контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора Глеб Орлов.