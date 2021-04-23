Рига, , 13:16 — REGNUM Латвия не сможет стоять в стороне от общемировой тенденции заметного роста цен на продовольствие, латышам придется просто принять это как факт. Об этом сообщил LETA+ со ссылкой на местных экономистов.

Пока инфляция в сфере продовольствия в Латвии не так заметна, как в остальном мире, но подобная ситуация продлится недолго, уверен экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. По его словам, тут сказываются сразу несколько важных факторов.

Эпидемия коронавируса COVID-19 нанесла удар по привычным связям поставщиков и потребителей, многие государства решили создать собственные стратегические запасы продовольствия. Одномоментно повысился ажиотажный спрос населения про продовольствие. Все это привело к тому, что мировые цены на продукты питания с середины 2020 года неуклонно растут и в настоящее время находятся на самом высоком с 2014 года уровне.

Новым фактором стал рост цен на нефть и газ, а экономики после введенных ограничений начали в 2021 году «оживать», постепенно открываются рестораны, кафе, места традиционного массового развлечения горожан, повышается спрос на самые разные группы товаров.

По словам экономиста Аболиньша, свое влияние на рост цен оказывает стимулирующая политика центральных банков и самого Евросоюза, который готов выделить до триллиона евро на поддержку стран в период коронавируса.