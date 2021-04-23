Киев, , 13:22 — REGNUM На Украину поступили более 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.

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По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, для использования этой вакцины на Украине откроют почти 2 тыс. пунктов прививки.

«Наибольшее количество таких пунктов планируется открыть в Днепропетровской области, наименьшее — в Запорожской области — 29», — сказал он.

Развозка препарата начнётся 25 апреля 2021 года. Вакцину предполагают колоть в основном людям старше 65 лет, добавил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что адаптивный карантин в стране может быть продлён после 30 июня 2021 года.

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