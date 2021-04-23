Москва, 23 апреля 2021, 13:41 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 23 апреля в ходе селекторного совещания с главой государства.
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Она отметила, что эпидпроцесс в России на сегодня стабильный, на протяжении нескольких недель наблюдается «замедление темпа в снижении».
«Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — сказала Попова.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России зарегистрировали 8840 новых случаев заболевания COVID-19.
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