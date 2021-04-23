Рига, , 13:15 — REGNUM Латвия, занимавшая в начале 2021 года одно из первых мест среди стран-членов Европейского союза по числу заболевших коронавирусом COVID-19 на 100 000 населения, в середине апреля переместилась на 16-е место. Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Это лучший показатель среди стран Прибалтики: Литва в этом списке занимает 10-е место, а Эстония — седьмая. Таким образом, именно Латвия успешнее всего среди прибалтийских республик справляется с эпидемией, признали в центре. Улучшение позиций Латвия связано с масштабной вакцинации, развернутой за последние месяцы, а также с заметным снижением числа новых случаев заражения коронавирусом.

Тем не менее, Латвия все еще внесена центром в так называемую «красную зону» карты путешествий, как страна, в которой 14-дневная кумулятивная заболеваемость коронавирусом составляет до 500 случаев на 100 000 жителей.