Москва, , 13:36 — REGNUM Популярный исполнитель Егор Крид опубликовал клип на новую песню «(Не)идеальна». Композиция доступна на стриминговых платформах с 23 апреля.

Клип на песню «(Не)идеальна» представлен, как состоящая из отдельных сцен манга (японские комиксы). Сингл посвящён развитию отношений влюблённой пары: «У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны».

Ранее стало известно, что Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) обвинили в плагиате. Автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал в суд на исполнителя за использование композиции без его согласия.

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