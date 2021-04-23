Курск, , 13:13 — REGNUM В Курской области ликвидации подлежат 22 исторически сложившиеся места размещения отходов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков в ходе дней Курской области в Совете Федерации РФ.

«Сейчас таких объектов в регионе насчитывается 22. Свалки не соответствуют требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами. На их ликвидацию потребуется около 4 млрд рублей. В разработке региональная госпрограмма, в рамках которой органам местного самоуправления на эти цели будет оказана помощь из областного бюджета. В границах городов свалки планируют убрать в ходе реализации нацпроекта «Экология», — рассказал Поляков.

Разработана проектно-сметная документация по ликвидации свалки в Курчатове в 2022—2023 году, несанкционированных свалок во Льгове, Щиграх, Обояни в 2023 году. Возможность софинансирования этих мероприятий из федерального бюджета решат сенаторы.