Курск, 23 апреля 2021, 13:13 — REGNUM В Курской области ликвидации подлежат 22 исторически сложившиеся места размещения отходов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков в ходе дней Курской области в Совете Федерации РФ.
Разработана проектно-сметная документация по ликвидации свалки в Курчатове в 2022—2023 году, несанкционированных свалок во Льгове, Щиграх, Обояни в 2023 году. Возможность софинансирования этих мероприятий из федерального бюджета решат сенаторы.