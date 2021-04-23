Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил горожанам, еще не успевшим получить прививку от коронавирусной инфекции, использовать для вакцинации предстоящие майские праздники и выходные.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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«Мы создали удобную и доступную для жителей систему прививочных пунктов. Особенно это важно для горожан «серебряного возраста». Им вакцинация необходима более других. Интенсивность распространения инфекции снижается, но вирус не ушёл <…> Чем больше петербуржцев получат прививку, тем быстрее мы создадим коллективный иммунитет», — сказал Александр Беглов 23 апреля по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Напомним, сам губернатор полностью привился от коронавируса.

По данным на 22 апреля, в Петербурге вакцинировано 519 952 человека. Из них 371 214 человек полностью завершили цикл вакцинации. Всего в Петербург поступило 712 442 доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V») и 13 770 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Запас вакцины в городе составляет 206 260 комплектов.

Прививку можно сделать в 134 пунктах вакцинации. В дни проведения футбольных и хоккейных матчей открыты пункты вакцинации на «Зенит Арене» и в Ледовом дворце. Пять пунктов развёрнуто в крупных торговых центрах. Кроме того, 21 выездная бригада вакцинирует людей в социальных учреждениях, психоневрологических интернатах и объектах социального обслуживания.