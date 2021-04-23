Мюнхен, Германия, , 13:13 — REGNUM Власти Баварии дали согласие на проведение матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу со зрителями. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Ожидается, что в Мюнхене на стадион «Альянц-Арена», которая вмещает 75 тыс. зрителей, смогут пустить до 14,5 тыс. болельщиков.

Чемпионат Европы — 2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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