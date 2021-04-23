Саратов, , 13:31 — REGNUM В рамках лизинговых программ в Саратов поступит 74 новых троллейбуса. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава городской администрации Михаил Исаев.

«Это беспрецедентная возможность сделать большой шаг в развитии «СГЭТ (МУПП «Саратовгорэлектротранс»)» , — написал градоначальник.

Это решение позволит не только улучшить состояние городского электротранспорта, но и приступить к вопросу создания новых маршрутов или продлению действующих с заходом в микрорайоны, где ранее не ходили троллейбусы — Солнечный-2, Юбилейный и другие, добавил Исаев.

Кроме Саратова, новые троллейбусы поставят в город Балаково. Здесь ожидают прибытия 20 единиц электротранспорта.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в Саратов поступило 90 троллейбусов из Москвы, а в Балаково — 20.

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