Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщили в канцелярии египетского президента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 апреля заявил, что чартерные рейсы из России в курортные города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду станут возможны в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в АТОР считают, что авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая.

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