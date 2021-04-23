Рига, , 13:12 — REGNUM На смену потеплению в Латвии приходит резкое похолодание, прогнозируется заметное ухудшение условий езды по автодорогам страны. Об этом сообщило государственное автодорожное предприятие Latvijas Valsts celi со ссылкой на данные метеорологической службы.

Ветреная погода с осадками в виде мокрого снега может привести к образованию льда на дорожном покрытии. Дороги станут опаснее из-за ухудшения видимости, предупредили в госпредприятии. Автоводителей призывают быть особо внимательными и выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию трассы скорость езды.

Специалисты предприятия будут оперативно реагировать на сообщения о ледяных дорогах и уже подготовили достаточно средств обработки таких поверхностей. Вновь готова к работе снегоуборочная техника.

По данным синоптиков, в Латвии 24−25 апреля ожидается холодная погода — ночью температура будет опускаться ниже нулевой отметки, днем повысится до +6 градусов. На большей части территории Латвии выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.