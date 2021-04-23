Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в том числе совместную работу в рамках интеграционных объединений. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Обсуждены вопросы наращивания координации в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте развития обстановки в Афганистане.

Главы государств в разговоре подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление отношений России и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Таджикистан играет особую роль в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран — проникновение наркотиков, террористов. Путин подчеркнул, что Россия и Таджикистан будут и дальше делать это вместе с использованием «наших возможностей, той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана».