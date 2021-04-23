Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор несостоявшемуся террористу из Ингушетии. Подсудимый свою вину в покушении на совершение теракта, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь полицейского признал частично, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 23 апреля.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года в Карабулаке несовершеннолетний изготовил и оставил у себя на хранении четыре взрывных устройства. Наряду с этим он искал потенциальные объект для для совершения теракта.

Взяв с собой самодельные гранаты и ножи, юноша направился к посту сотрудников полиции в Магасе. На требование инспектора предъявить документы, злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Преступник был задержан, самодельные гранаты изъяты.

Суд назначил уроженцу Ингушетии 17 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.