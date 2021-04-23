Таллин, , 13:11 — REGNUM Депутат горсобрания Нарвы поддержал повышение выплат своей дочери — главе горсобрания

Депутат правящей в Нарве (северо-восточная Эстония) коалиции Владимир Бутузов был одним тех, кто проголосовал за выплату компенсации председателю горсобрания Татьяне Стольфат. Об этом сообщил ERR, отметив, что Стольфат — дочь депутата.

Полиция увидела в произошедшем конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства Эстонии. Бутузов был оштрафован на 40 евро. Его дочь получит компенсацию в размере 2000 евро.

«Важно, чтобы должностное лицо всегда воздерживалось от принятия, казалось бы, даже незначительных решений, когда речь идет о его близких или других связанных с ним лицах. В интересах честного и прозрачного управления городом важно придерживаться существующих правил», — прокомментировал случившееся руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп.

Сообщается, что максимальный штраф за подобное нарушение составляет 800 евро. При вынесении решения о наказании и сумме штрафа было учтено, что Бутузов осознал свое нарушение, выразил сожаление, а его голос не имел решающего значения. Всего за выплату компенсации его дочери-председателю горсобрания Нарвы проголосовали 15 депутатов.

Комментировать инцидент журналистам депутат Владимир Бутузов отказался.