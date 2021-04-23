Чита, , 13:10 — REGNUM Глава городского округа Чита Евгений Ярилов, исполняющий полномочия председателя городской Думы, выступая 23 апреля с отчётом на заседании комитета думы по вопросам социальной и молодёжной политики, местного самоуправления, культуры и спорта, заявил, что лишь 10% его работы это — обязанности, предусмотренные уставом города, остальные 90% — собственная инициатива. Подробности сообщает «Чита.ру».

В подтверждение эффективности своей работы он, в частности заявил:

«Я руководствовался обязанностями, которые предусмотрены уставом. Полномочия достаточно ограниченные. Поэтому скажем так, 90% работы — это инициатива, а 10% — это то, что мне положено делать по уставу».

Также Ярилов заявил, что по результатам собственного анализа, к середине I квартала 2020 года он из всех депутатов лучше всех знал проблемы города.

Как сообщало ИА REGNUM, главой городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов избран в сентябре 2019 года. До 2019 года возглавлял Забайкальский институт ж/д транспорта. Он — кандидат экономических наук, автор 11 изобретений, подтверждённых патентами РФ.