Варшава, , 13:10 — REGNUM Право проведения дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу получили Санкт-Петербург и Севилья. Об этом 23 апреля сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в Twitter.

Бонек отметил, что матчи сборной Польши со Швецией и Словакией перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Встреча с командой Испании, которая должна была состояться в Бильбао, пройдёт в Севилье.

Также в Санкт-Петербург перенесли ещё один матч группового этапа — между сборными Швеции и Словакии, который также должен был пройти в Дублине. Таким образом, в Санкт-Петербурге вместо четырёх матчей пройдут как минимум семь.

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