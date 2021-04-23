Иерусалим, , 13:10 — REGNUM Власти Украины попросили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией. Об этом заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук в эфире телеканала i24News.

Дипломат сказал, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с президентами России и Украины Владимиром Путиным иВладимиром Зеленским.

«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал «нет». Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах», — сказал Корнейчук.

Напомним, 22 апреля Беньямин Нетаньяху направил главе Украины письмо с благодарностью в ответ на поздравление к 73-летию независимости Израиля. Премьер-министр Израиля выступил за дальнейшее укрепление двусторонних отношений.