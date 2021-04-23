Вашингтон, , 13:15 — REGNUM К Международной космической станции (МКС) стартовал корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся четыре астронавта. Трансляцию запуска 23 апреля ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте.

При этом запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела в космос корабль Crew Dragon, состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:49 по времени восточного побережья США (12:49 мск).

Также известно, что на борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что второй испытательный полёт космического корабля Starliner, ранее запланированный на апрель, теперь перенесен на май текущего года.