Москва, , 13:08 — REGNUM Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) после преобразования должен сохранить свою независимость. Такое мнение высказал заместитель министра науки и высшего образования Пётр Кучеренко.

Он подчеркнул, что именно независимые фонды, «которыми были Российский научный фонд (РНФ) и РФФИ, дали позитивный толчок для развития науки».

Что касается предложения о РФФИ в структуру Российской академии наук, то, как отметил Кучеренко, этот вопрос требует серьёзной экспертизы.

«Предложение академии требует серьезной аналитической проработки и экспертизы специалистов», — сказал в беседе с ТАСС замминистра.

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Напомним, 20 апреля на Общем собрании членов академии РАН её вице-президент Юрий Балега сообщил, что РФФИ предполагается преобразовать в Российский центр научной информации. А в силу того, что после реформирования он получит сходные с Российской академией наук функции, Балега предложил передать создаваемый центр в РАН как одну из её структур. Его поддержал президент РАН Александр Сергеев.

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