Красногорск, 23 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Автомобиль «Аурус», попавший в дорожно-транспортное происшествие на Рублёво-Успенском шоссе, принадлежит кортежу премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает 23 апреля издание LIFE со ссылкой на собственные источники.

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По данным СМИ, глава правительства находился в другом автомобиле и в аварии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько автомобилей попали в дорожную аварию на Рублёво-Успенском шоссе. В ДТП пострадала водитель автомобиля «Фольксваген», женщина отказалась от госпитализации.

Шоссе в настоящее время перекрыто.