Таллин, , 13:07 — REGNUM Эстонка Эпп Мяэ выиграла Чемпионат Европы по борьбе в категории до 76 килограммов, это первое золото эстонских борцов за последние 74 года.

Об этом сообщил сайт Эстонского олимпийского комитета, отметив, что чемпионат континента проходит в Варшаве (Польша).

Для попадания в финал Мяэ пришлось победить в двух схватках: в четвертьфинале она оказалась сильнее Сабиры Алиевой из Азербаджана, в полуфинале — Синти-Ванессы Вескан из Франции.

В финале Эпп Мяэ одолела россиянку Наталью Воробьеву. Это лучшее достижение в карьере 29-летней спортсменки. До этого она была третьей на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах и на чемпионате Европы 2017 года.

Мяэ гарантировала себе участие в Летней Олимпиаде, которая пройдет в Японии.