Москва, , 13:06 — REGNUM Низкий курс рубля очень комфортен для федерального бюджета РФ, и это один из факторов, который будет работать на ослабление российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы министерства экономического развития РФ, где ждут, что курс рубля укрепится до 71−72 рублей за доллар к концу 2021 года.

«Мы еще в прошлом году слышали утверждения о том, что курс рубля укрепится. Однако он ослабевает. И проблема здесь в первую очередь связана с тем, что такой курс комфортен для бюджета. Мы получаем свои основные доходы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, за счет продажи сырьевых товаров. И естественно, чем выше курс доллара, за который мы продаем эти товары, тем выше доходы федерального бюджета в рублях, — сказал Сафонов. — И еще один момент: к сожалению, всегда было так, что когда возникает масса неопределенностей (с точки зрения экономического роста, с точки зрения отношений с партнерами) многие компании, работающие в РФ, стремятся вывести национальную валюту в доллар, тем самым создавая дополнительный спрос на валюту и поддерживая высокий курс доллара».

Поэтому, как полагает экономист, в течение 2021 года, скорее всего, будет наблюдаться волатильность курса рубля.

«В пределах 5 рублей минус и 1−2 рубля плюс, — сказал Сафонов. — Иными словами, либо рубль стабилизируется, либо доллар продолжит дорожать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о курсе рубля высказался директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

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