Токио, , 13:08 — REGNUM Мощность силового агрегата новой Toyota GR Corolla будет больше, чем ожидалось первоначально. Об этом сообщает японское издание CarSensor.

Так, под капот Toyota GR Corolla будет установлен трехцилиндровый турбомотор рабочим объёмом 1,6 литра максимальной производительностью 300 л. с. — это на 32 л.с. больше, чем у GR Yaris.

От мотора крутящий момент будет передаваться через шестискоростную коробку передач на обе оси. При этом распределять мощность на колёса будет система интеллектуального полного привода.

Предусмотрено несколько режимов движения: режим Normal (распределение составит 61/40), режим Sport (30/70) и режим «трек» (50/50).

Первоначально новая Toyota GR Corolla будет реализовываться в кузове хэтчбек, а немного позже появится версия в кузове универсал. При этом универсал будет приводить в движение гибридный агрегат, созданный на базе двухлитрового «движка».

Ранее автопроизводитель Toyota представил новый водородный двигатель. Агрегат установлен на гоночный автомобиль, созданный на базе Corolla Sport. Это авто будет участвовать в соревнованиях на трассе в префектуре Сидзуока в конце мая 2021 года.

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