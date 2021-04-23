Чеченская Республика, , 13:04 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в столицу Чеченской Республики с рабочей поездкой, об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В ходе рабочей поездки премьер-министр планирует провести встречу с главой Чеченской республикиРамзаном Кадыровым, а также посетить учреждения образования и здравоохранения.

В рабочей поездке Мишустина сопровождают министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образованияВалерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развитияМаксим Решетников, а также полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.