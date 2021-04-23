Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM С марта 2020 года в Петербурге проведено уже более 8 млн ПЦР-тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2. В настоящее время ПЦР-диагностику проводят 55 лабораторий. Только за 22 апреля был проведен 23 651 тест, сообщили 23 апреля в Смольном.

Измерение уровня кислорода в крови Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Охват тестированием у нас в 2 раза больше нового норматива Роспотребнадзора. Мы проводим 332 теста на 100 тысяч населения при установленной норме 150 тестов», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

В среднем результат анализа становится известен за 20,8 часа, но не более чем за 48 часов.

Напомним, за 22 апреля в Петербурге выявлено 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии подтверждено 410 768 случаев заражения. От COVID-19 скончались 12 978 человек, в том числе 37 — за последние сутки. Выздоровели 367 807 человек.

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