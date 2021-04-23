Москва, , 13:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, что имел в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря ранее об одном из своих самых «принципиальных решений за четверть века». Об этом представитель Кремля сообщил 23 апреля журналистам.

Пескова спросили, сообщил ли Лукашенко об этом серьёзном решении своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров в Москве. Представитель Кремля ответил, что пока никаких заявлений об этом не было, и он, как и все, не знает, что подразумевал белорусский лидер.

Ранее, 17 апреля, во время республиканского субботника в Могилёвской области Лукашенко заявил, что принял одно из принципиальных решений «за четверть века президентства». Он добавил, что это будет, вероятно, декрет президента. Лукашенко также подчеркнул, что «у них ничего не получится».

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