Подгорица, , 13:03 — REGNUM По данным Института лекарств и медицинских устройств (ClnMED) Черногории, в стране было зарегистрировано почти 250 предполагаемых побочных эффектов после вакцинации пациентов. Из этого учреждения было объявлено, что это в основном ожидаемые побочные эффекты были зарегистрированы с российской вакциной Sputnik V.

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Данные CInMED показывают, что к 19 апреля в Черногории было введено 57 076 доз различных вакцин против COV1D-19. За тот же период ClnMED получил в общей сложности 248 сообщений о предполагаемых побочных эффектах после вакцинации от медицинских работников и пациентов.

«Сравнивая количество сообщений о предполагаемых нежелательных явлениях после иммунизации с количеством введенных доз, можно сделать вывод, что на каждые 5000 введенных доз было зарегистрировано 22 подозреваемых нежелательных явления, что говорит в пользу хорошего профиля безопасности вакцин против COVID-19», — поясняют представители ClnMED.

Как они отмечают, наибольшее количество поданных заявок, всего 210, относится к вакцине Sputnik V. Основная причина, по их словам, заключается в том, что большое количество медицинских работников получили эту вакцину, а медицинские учреждения тщательно регистрируют побочные явления у врачей.

Кроме того, на данный момент подано 26 заявок, связанных с вакциной AstraZeneca и 12 заявок на вакцину Sinopharm, сообщили из института.

Сообщается, что наиболее частыми побочными эффектами после введения вакцины против Covid-19 являются лихорадка, недомогание, головная боль и мышечные боли.