Иркутск, , 13:07 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбудили после падения самодельного легкого самолета под Иркутском следователи. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что, согласно версии следователей, 23 апреля в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области на расстоянии около 170 км от районного центра потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет.

«В результате случившегося погибли двое мужчин, один из которых являлся пилотом и владельцем самостоятельного изготовленного воздушного транспорта. Предположительно, они совершали пробный полет, закончившийся трагическими последствиям», — указывается в сообщении.

Помимо того, отмечается, что в настоящее время следователи ведут выяснение обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крушения самодельного легкомоторного самолета в Иркутской области погибли два человека.