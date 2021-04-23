Москва, , 13:00 — REGNUM В настоящее время никто не может сказать точно, как второй пакет антироссийских санкций скажется на курсе рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал прогноз министерства экономического развития РФ, согласно которому к концу 2021 года курс рубля укрепится до 71−72 рублей за доллар.

«Валютный курс — это вещь непрогнозируемая. Если вы посмотрите все предшествующие прогнозы, и не только министерства экономического развития, то увидите, что они почти никогда не удаются, — сказал Солодков. — Потому что на курс влияет огромное количество факторов, которые нельзя учесть. Какие-то факторы уходят, но появляются новые. Прогноз давать можно, но он скорее будет отражать тренд. Как видится тренд министерству экономического развития? Так, что рубль будет расти. И очевидно, что при прочих равных условиях цены на основные экспортные товары России находятся в положительной зоне. То есть они растут. Поэтому МЭР делает прогноз об укреплении курса рубля».

Но, как пояснил Солодков, скоро будет второй пакет антироссийских санкций, и никто не скажет, как это скажется на российской экономике, а стало быть, и на курсе рубля.

«Поэтому при прочих равных курс будет укрепляться. Но «прочих равных» почти никогда не бывает», — подчеркнул Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в прогнозах МЭР усомнился руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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